Quant costarà estudiar a la UOC el curs vinent?

En el cas de la UOC, s'ha anunciat que el preu del crèdit dels graus i els màsters universitaris que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada no es modificarà. Específicament per als màsters no habilitants, s'afegeix una franja nova, que iguala el preu del crèdit per a totes les universitats públiques catalanes i la UOC (46,11 euros). A la UOC, fins ara els màsters no es diferenciaven per tipologia i s'hi aplicava un preu del crèdit homogeni. Malgrat això, el decret incorpora un article que permet al Patronat de la UOC aplicar-hi bonificacions fins a un màxim del 30 %, d'acord amb els criteris que estableixi.

Pel que fa als preus de doctorat, es fixaran en el decret de preus i continuaran sent els mateixos que els de les universitats públiques.

A més del preu del crèdit de les titulacions oficials i d'altres taxes establertes pel decret (per exemple, la de gestió de la matrícula i de l'expedient acadèmic), s'afegeix un complement al preu del crèdit, corresponent al cost dels serveis de suport a l'aprenentatge i als recursos per a l'aprenentatge. El decret preveu que el Patronat de la UOC fixi altres conceptes de matrícula, que s'expliquen per les particularitats metodològiques i pel model d'aprenentatge totalment en línia de la Universitat.