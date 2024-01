El 50% de las búsquedas en 2020 serán por voz

Los vídeos de niños teniendo largas conversaciones con asistentes de voz con los que ríen o se enfadan o a los que tratan de engañar se han hecho virales. Siri, Alexa, Cortana, Asistente de Google o Bixby son tan familiares para la mayor parte de la población que los más pequeños les hablan con la cercanía con la que tendrían una charla con cualquier conocido. Es solo un ejemplo que parece indicar que los asistentes de voz se están haciendo imprescindibles para la rutina del día a día, y los estudios así lo confirman. La agencia Best afirma que este año más del 50 % de las consultas móviles en todo el mundo serán búsquedas por voz.

En algunos países, el uso es aún más intensivo. Según el informe Prepare for the voice revolution, de PwC, el 65 % de los norteamericanos de entre 25 y 49 años habla al menos una vez al día con sus asistentes de voz. Y cada vez usaremos más este sistema para tareas cotidianas como hacer la compra: un estudio de OC&C estima que las compras realizadas a través de este sistema alcanzarán los 40.000 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido la cifra rondará los 5.000 millones de dólares. España no quedará fuera de esta revolución. El estudio Anual Mobile Marketing 2017, de IAB Spain, ya señalaba hace dos años y medio que la función de voz de los teléfonos inteligentes no era nada ajena para los usuarios de la telefonía móvil: el 60 % de los residentes en España ya la usaba entonces, y el 38 % de ellos lo hacía para buscar lugares o navegar.