El 50% de les cerques del 2020 seran per veu

¿Què ens atrau?

Per als experts, l'atractiu dels assistents de veu és evident. Com explica Neus Soler Labajos, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, el fet que aquest sistema permeti fer cerques amb les mans desocupades, cosa que fa possible que no hàgim de deixar de fer altres coses, és un gran avanç que, a més, en prescindir del teclat, amplia el tipus de dispositius amb els quals es pot fer servir. A això, s'afegeix que la persona es pot expressar «d'una manera més natural i extensa a com ho fa normalment per escrit, cosa que implica menys esforç i permet obtenir resultats més bons», afirma Soler, que és investigadora del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC I2TIC de la UOC.

El temps és una altra clau de l'èxit del màrqueting de veu. María Ángeles García Haro, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, afirma que la rapidesa de la resposta és un factor clau. Un usuari pot demanar en pocs segons a l'assistent del seu telèfon intel·ligent que reservi taula en un restaurant per a sopar aquella mateixa nit o que li indiqui l'horari comercial d'una botiga fent servir només una frase. I, a més, aquesta resposta gairebé instantània, que permet generar una conversa fluida amb l'usuari i satisfer una necessitat o un desig del consumidor, serà cada vegada més ràpida. «La velocitat de resposta s'incrementarà en els pròxims anys gràcies a l'arribada del 5G, que permetrà desenvolupar un llenguatge molt més natural entre assistent i usuari», apunta María Ángeles García Haro, també membre d'I2TIC.

Els usuaris no són els únics que treuen profit del màrqueting de veu. Per a les empreses també és un sistema molt atractiu principalment per la informació que reporta l'assistent sobre els gustos, les preferències i els interessos dels usuaris. «Aquesta generació de dades permet conèixer millor els clients i, per tant, oferir-los publicitat i informació sobre els productes de l'empresa de manera més personalitzada», diu Neus Soler, que afegeix que la naturalesa del mateix sistema i dels dispositius crea una millor experiència d'usuari, i això afavoreix que connecti millor amb el contingut. «Això augmenta l'impacte del missatge i el compromís», afirma.

D'altra banda, com explica García Haro, el màrqueting de veu representa una nova manera perquè les empreses gestionin la seva posició en els cercadors, la qual cosa ajuda els consumidors a trobar més fàcilment una empresa, i impulsin trànsit de qualitat en la seva pàgina web.