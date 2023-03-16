¿Incrementa el fraude académico en la virtualidad?

Uno de los aspectos que más preocupa a los docentes —tradicionalmente presenciales y que han tenido que reorganizar sus rutinas académicas a la virtualidad— es cómo evaluar y evitar el fraude, pero a esto se le suma cómo controlar la identidad y autoría de la actividad, así como saber qué herramientas y metodologías para la evaluación en línea se deben utilizar. «Sin duda son muchas las preguntas que han surgido en los docentes desde la pandemia y todas ellas son de peso; ante esta situación, nuestra propuesta es "divide y vencerás", es decir, ir introduciendo pequeños cambios, evaluar a los estudiantes por partes. A partir de ahí, progresivamente podremos llegar a desarrollar toda la asignatura con todo el proceso de evaluación de una forma óptima», afirma Ana Elena Guerrero, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Para Guerrero, formar estudiantes basándose en aprendizajes repetitivos ya no es suficiente para enfrentarse al mercado laboral, y mucho menos si se hace desde la virtualidad. En su experiencia trabajando en una universidad 100 % en línea como la UOC, considera que los docentes deben evaluar por competencias y habilidades de manera continua, más que conceptos en un examen final. «Somos partidarios de centrarnos, en la mayoría de las asignaturas, en la evaluación continua; intentamos que esa evaluación sea preferentemente formativa, pues es más completa y permite hacer múltiples actividades prácticas virtuales, de manera que el estudiante las vaya trabajando de forma continua y paulatina; así, en la medida de lo posible, se reduce la posibilidad de validar contenidos a través del examen final», señala Guerrero. Por su parte, Josep Prieto, docente de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, añade que «algunas de las actividades deben ser reentregables; en el fondo, esa es la filosofía de una evaluación formativa: no solo te doy una nota y un retorno (feedback), sino que, además, te permito que, de alguna manera, puedas reevaluar esas actividades en función de los comentarios que yo te he hecho llegar y puedas mejorar esas actividades de aprendizaje, y así las mejores en una segunda versión. De este modo, el estudiante podrá comprender en qué se equivocó, qué le falta, cómo mejorar y cómo llegar a conseguir esas competencias que necesita adquirir durante la asignatura.»

Para los expertos Guerrero y Prieto, con el fin de lograr que la evaluación formativa sea óptima y el estudiante logre desarrollar las habilidades y competencias que el docente busca, el reto está en diseñar y planificar con anterioridad las actividades, adaptándolas a las necesidades y a las herramientas a implementar en cada una de ellas. Sin embargo, la implementación de este modelo evaluativo no es una decisión unilateral de una asignatura o de un profesor; de acuerdo con Prieto, este formato debe ser liderado por la institución: «Partimos de la base de que existen diferentes tipos y modelos de evaluación —todos válidos—; eso sí, consideramos que no todos son apropiados para intentar pasarnos a una virtualidad. Quizás unos mejor que otros pueden encajar en la filosofía de cada institución y en su modelo educativo.»