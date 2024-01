La UOC contribuye a la adaptación de más de 9.000 profesores a una docencia en remoto durante la pandemia

La COVID-19 cerró instituciones de educación de todo el mundo a medio curso, pero las actividades académicas debían continuar. Profesorado de todos los continentes se vio forzado a seguir el curso de manera no presencial, a pesar de que en la mayoría de los casos no tenía ni las herramientas ni los conocimientos para hacerlo. Ante esa situación excepcional, la UOC se propuso colaborar con todos ellos y compartir el conocimiento de su equipo docente y la experiencia de sus 25 años de aprendizaje en línea. Nacía así, en abril, el ciclo Docencia no presencial de emergencia, dirigido al profesorado hispanoparlante que buscaba adaptarse a una enseñanza en remoto. Y la iniciativa fue recibida con los brazos abiertos: cerca de 10.000 personas de 47 países se apuntaron a la propuesta formativa.

«Cualquier cambio de metodología docente requiere de planificación y tiempo. Y ambos aspectos han brillado por su ausencia durante esta crisis originada por la COVID-19. Los equipos docentes y el estudiantado de todo el mundo han debido adaptarse sobre la marcha lo mejor que han podido a una docencia en remoto», apunta la vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Pastora Martínez Samper. Ante esta situación de emergencia, «quienes contamos con el conocimiento pedagógico, tecnológico y organizativo para una docencia en línea de calidad tenemos la obligación de compartirlo con nuestros colegas», añade. Y todo ese bagaje de conocimiento lo tiene una universidad como la UOC, nacida en la red hace 25 años, convertida a día de hoy en un «nodo de conocimiento abierto», señala Martínez Samper.

Para cubrir este vacío, el 6 de abril, coincidiendo con el 25.º aniversario de la aprobación por unanimidad de la ley de reconocimiento de la UOC, la universidad puso en marcha Docencia no presencial de emergencia, un ciclo de sesiones formativas, en formato seminario web (webinar), abiertas y gratuitas, para profesorado universitario, de educación secundaria y de formación profesional. La iniciativa quería «facilitar la transición de una docencia presencial a una educación en remoto para el profesorado hispanoparlante de estos ciclos formativos, de cualquier sistema educativo, con la mayor brevedad posible, y de manera ágil e interactiva», explica el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Carles Sigalés.

Por su parte, el rector de la UOC, Josep A. Planell, expone que «compartimos nuestro saber hacer (know-how) en aprendizaje en línea (e-learning) porque forma parte de nuestro compromiso y porque esta crisis nos apremia a intercambiar el conocimiento que tenemos para acompañar y asesorar a quienes lo necesiten».

Este ciclo es consecuencia de las iniciativas que la UOC ha puesto en marcha desde el año 2016 en el marco de su cooperación universitaria al desarrollo (CUD), y que se ve completada con lo que Martínez Samper considera «la primera iniciativa de ayuda de emergencia de la universidad».

Las cifras demuestran el gran éxito de acogida de esta iniciativa: más de 34.000 espectadores de más de 70 países siguieron en directo las ponencias, y cerca de 10.000 se inscribieron en los seminarios web del ciclo. La mitad de los participantes provenían de España, seguidos de países del otro lado del Atlántico, como Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina, Chile y Venezuela. Además, el 40 % era profesorado universitario y el 20 % de secundaria.

La valoración que han hecho los participantes del ciclo ha sido muy positiva, y han destacado el acompañamiento que les ha brindado la UOC, así como la posibilidad de interactuar con el profesorado de la universidad, y la calidad y generosidad de la propuesta. Además, cerca del 90 % de los participantes consideró pertinente la temática del seminario web y un 33 % participó en más de uno.

Los dos seminarios web con más personas inscritas fueron «Diseño de cursos en línea», impartido por la directora del máster universitario de Educación y TIC, Lourdes Guàrdia, y «Claves para una evaluación online sencilla y efectiva», de la directora del máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior, Nati Cabrera, y de la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Maite Fernández. En total, el ciclo contó con 24 seminarios web y dos MOOC.

El ciclo Docencia no presencial de emergencia de la UOC se suma a otras iniciativas puestas en marcha desde el inicio de la pandemia. Cabe destacar el portal Conectad@s: la universidad en casa, impulsado por el Ministerio de Universidades, coordinado por la CRUE, diseñado por la UNED y la UOC, y mantenido junto con las aportaciones del resto de universidades españolas.