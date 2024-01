Un nuevo proyecto impulsado por investigadores de la UOC para evaluar la huella ambiental de la computación en la nube se alza como uno de los ganadores del reto Tech & Climate, cuyo objetivo es medir y reducir el impacto ambiental de las empresas tecnológicas y al mismo tiempo concienciar sobre esta cuestión. La iniciativa recibirá una aportación de hasta 40.000 euros que permitirá implementar el proyecto piloto en la ciudad de Barcelona.

La computación en la nube usa grandes cantidades de energía, a pesar de que muchas veces los usuarios no son conscientes de ello. En este sentido, los investigadores del grupo de investigación WiNe (Wireless Networks Research Lab) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC han diseñado una nueva herramienta, llamada EFC (A tool for the assessment of the energetic footprint of cloud computing), para medir el uso efectivo de los recursos en la nube y calcular la energía gastada. Esto permitirá desarrollar políticas de eficiencia energética para un consumo óptimo y establecer mecanismos para que los usuarios sean cada vez más conscientes del consumo energético de los servicios en la nube.

"El objetivo de esta solución es convertirse en una fuente abierta e independiente para ayudar a las organizaciones a tomar conciencia y emprender las medidas oportunas a la hora de reducir la huella de su actividad", afirman Xavier Vilajosana y Borja Martínez, impulsores del proyecto e investigadores del grupo de investigación WiNe.

Junto con la UOC, la otra ganadora de reto Tech & Climate ha sido la empresa canadiense Awesense, que ha presentado una plataforma de software para optimizar la producción y el consumo de energía en los sistemas energéticos.