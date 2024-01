Un nou projecte impulsat per investigadors de la UOC per avaluar la petjada ambiental de la computació al núvol s'alça com un dels guanyadors del repte Tech & Climate, que té l'objectiu de mesurar i reduir l'impacte ambiental de les empreses tecnològiques i alhora conscienciar sobre aquesta qüestió. La iniciativa rebrà una aportació de fins a 40.000 euros que permetrà implementar el projecte pilot a la ciutat de Barcelona.

La computació al núvol utilitza grans quantitats d'energia, tot i que molts cops els usuaris no en són conscients. En aquest sentit, els investigadors del grup de recerca WiNe (Wireless Networks Research Lab) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC han dissenyat una nova eina, anomenada EFC (A tool for the assessment of the energetic footprint of cloud computing), per mesurar l'ús efectiu dels recursos al núvol i calcular l'energia gastada. Això permetrà desenvolupar polítiques d'eficiència energètica per a un consum òptim i establir mecanismes perquè els usuaris siguin cada cop més conscients del consum energètic dels serveis al núvol.

"L'objectiu d'aquesta solució és convertir-se en una font oberta i independent per ajudar les organitzacions a prendre consciència i emprendre les mesures oportunes a l'hora de reduir la petjada de la seva activitat", afirmen Xavier Vilajosana i Borja Martínez, impulsors del projecte i investigadors del grup de recerca WiNe.

Juntament amb la UOC, l'altra guanyadora de repte Tech & Climate ha estat l'empresa canadenca Awesense, que ha presentat una plataforma de programari per optimitzar la producció i el consum d'energia en els sistemes energètics.