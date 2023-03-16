La UOC participa en la reflexión de los retos del proceso educativo peruano organizado por SUNEDU

El proceso de licenciamiento y supervisión de la calidad de las universidades peruanas hace seis años con la Ley Universitaria Nº 30220 del 2014 ha permitido un cambio en el sistema universitario peruano, y frente a los retos que esta pandemia ha traído, ha logrado afrontar de manera más óptima y organizada la educación desde la virtualidad. Para Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia algunas falencias que se han venido superando: «Los sistemas educativos no estaban preparados para un contexto de distanciamiento físico como el actual, pero es cierto que gracias al esfuerzo de equipos educativos y estudiantes se han sabido suplir estas deficiencias para continuar con la educación en remoto», puntualiza.

Sin embargo, esta transición a la educación en remoto ha obligado a realizar otros ajustes en la normatividad peruana a partir de la resolución 039, dando los criterios de supervisión para las condiciones de calidad remota de emergencia. «Este cambio en la legislación que permite ahora en Perú una formación completamente online no quiere decir que necesariamente todas las universidades deban ser virtuales a partir de este momento: lo importante no es la herramienta, sino el para qué y para quién», afirmó la vicerrectora.

Ante el alto número de instituciones que han continuado con su oferta formativa a través de plataformas digitales durante la pandemia, se han desplegado distintas iniciativas de apoyo a los docentes por parte de SUNEDU e instituciones de educación superior, proyectos a los cuales la UOC se ha unido, partiendo de su experiencia de más de 25 años en educación superior de calidad 100 % online. Iniciativas como la plataforma conectados del Ministerio de Educación de Perú, eventos digitales y el ciclo de Docencia No Presencial de Emergencia, en el que se inscribieron más de 9.000 personas, 1.000 desde Perú, hacen parte de algunos de los proyectos desarrollados con el fin de apoyar la continuidad de la educación remota durante la emergencia. «En la UOC apostamos por el conocimiento abierto, y por ello hemos compartido nuestra experiencia en aprendizaje virtual, mediante una propuesta formativa en la que nuestros académicos compartieran con la comunidad recomendaciones sobre cómo adaptarse a una docencia no presencial de emergencia. Son webinars que tocan desde el diseño a la parte de la evaluación, pasando por una serie de recomendaciones de cómo asegurar ese seguimiento por parte del estudiantado, el feedback o la motivación», dice Martínez Samper.

Por otro lado, dentro de las distintas iniciativas y colaboraciones que la UOC viene desarrollando en Perú, se han impulsado becas divulgadas en PRONABEC que buscan ampliar el acceso a la educación superior y la formación a lo largo de la vida, promoviendo la internacionalización y la adquisición de competencias digitales en un ámbito global.