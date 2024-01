Los vuelos a ninguna parte, una alternativa a los viajes en tiempos de pandemia

Una opción más de consumo en tiempos de COVID-19

La COVID-19 ha condicionado y limitado el turismo, y las compañías aéreas se han visto considerablemente afectadas por ello. Sin embargo, parece que estos vuelos a ninguna parte son una opción más de consumo y ocio para una población que echa de menos volar. «El hecho de no haber podido ir de vacaciones o de no poder viajar como de costumbre puede generar el sentimiento de que no se han satisfecho estas actividades y, por lo tanto, estos vuelos a ninguna parte pueden convertirse en una actividad gratificante y divertida», detalla Sumell.

Esta alternativa la han puesto en marcha varias aerolíneas, como Royal Brunei Airlines (Brunei), EVA Air (Taiwán), All Nippon Airways (Japón) o Qantas (Australia). «Tengo mis serias dudas de que fuera viable una estrategia así en España», afirma Pablo Díaz, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experto en turismo. «La compañía que la lleve a cabo debe medir mucho el impacto positivo por la repercusión en los medios (adornada con una experiencia con valor añadido, por ejemplo, con un chef, un DJ o cualquier otro anzuelo), los ingresos por vuelos y la reactivación de aviones inmovilizados, frente a la posible mala imagen por prácticas excéntricas y contaminantes», advierte el experto en turismo.