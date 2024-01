Els vols que no van enlloc, una alternativa als viatges en temps de pandèmia

Una opció més de consum en temps de COVID-19

La COVID-19 ha condicionat i ha limitat el turisme, i les companyies aèries s'han vist considerablement afectades per aquest fet. Sembla, però, que aquests vols que no van enlloc són una opció més de consum i d'oci per a una població que troba a faltar volar. «El fet de no haver pogut anar de vacances o de no poder viatjar com de costum pot generar el sentiment que no s'han satisfet aquestes activitats i, per tant, aquests vols que no van enlloc es poden convertir en una activitat nova, gratificant i divertida», detalla Sumell.

Aquesta alternativa l'han engegada diverses companyies aèries, com ara Royal Brunei Airlines (Brunei), EVA Air (Taiwan), All Nippon Airways (Japó) o Qantas (Austràlia). «Dubto seriosament que això fos una estratègia viable a l'Estat espanyol», afirma Pablo Díaz, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en turisme. «La companyia que la dugui a terme ha de mesurar molt l'impacte positiu que tindrà per la repercussió en els mitjans (adornada amb una experiència amb valor afegit, com ara amb un xef, un DJ o qualsevol altre reclam), pels ingressos dels vols i per la reactivació d'avions immobilitzats, enfront de la possible mala imatge per pràctiques excèntriques i contaminants», adverteix l'expert en turisme.