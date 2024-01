Exponer mujeres de éxito en ámbitos STEM a las niñas sirve de vacuna social contra los estereotipos de género

El impacto de las familias y el profesorado

En este sentido, Sáinz ha publicado recientemente otro estudio, también en la revista Frontiers in Psychology, sobre cómo las valoraciones de los padres y del profesorado sobre las competencias académicas de los adolescentes, a menudo expresadas de manera inconsciente, contribuyen a reforzar estereotipos y roles de género. Sorprendentemente, los investigadores constataron que hay un desajuste entre las notas reales y la percepción que tienen las familias y el profesorado de las competencias del alumnado.

De hecho, el estudio, en el que participaron ocho grupos compuestos por 39 padres y madres y 34 docentes de secundaria, muestra que muchos adultos desconocen que las chicas sacan mejores notas en todas las asignaturas, también en las asociadas tradicionalmente con la masculinidad, como las matemáticas, la tecnología, la física y la química.

Además, muchos de ellos continúan atribuyendo el rendimiento académico a diferencias biológicas o genéticas, sin reflexionar sobre qué implica esto y cómo estas concepciones erróneas contribuyen a reproducir los sesgos de género y perpetuar un proceso de socialización basado en enfatizar las diferencias entre hombres y mujeres.

«Aunque una parte de los progenitores y del profesorado parece que es consciente, no posee estrategias para combatir estos sesgos de género», apunta Sáinz. Por ello, los investigadores concluyen que hay que reforzar la búsqueda de estrategias que permitan combatir estos sesgos de manera efectiva con programas de formación e intervención dirigidos a las familias y la comunidad educativa.

Esta investigación de la UOC favorece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad de género) y 10 (Reducción de desigualdades).

