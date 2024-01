Exposar dones d'èxit en àmbits STEM a les nenes serveix de vacuna social contra els estereotips de gènere

Durant els darrers 35 anys, ha augmentat la presència de dones al mercat laboral, en què ja representen un 52,5 %, segons les dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Tot i així, la igualtat de gènere a la feina està lluny de ser una realitat. En àmbits tradicionalment masculins, com els anomenats STEM (per la sigla en anglès de science, technology, engineering and mathematics: ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), només hi ha dues dones de cada deu persones treballadores.

Aquesta infrarepresentació allunya les dones d'accedir a posicions de lideratge i promou l'exclusió de la perspectiva femenina per crear i desenvolupar solucions en l'era de la transformació digital. També fa que no hi hagi models de referència que donin visibilitat a les contribucions de les dones en aquests àmbits, cosa que pot portar a pensar, erròniament, als infants i als adolescents que el talent i les competències necessaris per a les STEM són masculins.

En aquest sentit, un equip d'investigadores liderat per Milagros Sáinz, directora del grup de recerca GenTIC (gènere i TIC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha demostrat en un estudi publicat a la revista Frontiers in Psychology, d'accés obert, com els models de referència influeixen en les preferències de les nenes dels estudis STEM.

Les investigadores han avaluat l'efectivitat d'una intervenció a setze escoles situades a diverses ciutats espanyoles, amb 304 nenes d'entre dotze i setze anys. La intervenció estava emmarcada dins del programa de foment de les vocacions científiques i tecnològiques de les noies de la fundació Inspiring Girls. Aquest programa es basa a reclutar dones d'èxit en camps STEM perquè facin xerrades als centres educatius amb l'objectiu que aquestes exposicions a models de referència femenins serveixin per evitar que es reprodueixin estereotips de gènere sobre competències en matèries STEM i per contribuir que les nenes optin per estudiar graus d'aquests àmbits.

«Les nenes aprenen que no tenen tanta facilitat per a les matemàtiques com els seus companys nens a una edat molt primerenca, entorn dels sis anys. Tanmateix, s'hi intervé en l'educació secundària, quan les nenes tenen entre dotze i disset anys, perquè és un moment crucial en què han de triar els itineraris acadèmics», explica Sáinz.