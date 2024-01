Consejos para cuidar el cuerpo y la mente cuando la oficina está en casa

La regla 20-20-20 y la iluminación

Respecto a las posibles afecciones oculares provocadas por el teletrabajo, los expertos recomiendan seguir la regla 20-20-20: se trata de dejar de mirar la pantalla cada 20 minutos, cambiar la mirada hacia un objeto que esté a 6 metros (unos 20 pies) y durante 20 segundos. «Así se cambia el enfoque y se descansa la vista», explica Luisa Achaerandio. Es importante no abusar del modo oscuro en las pantallas, ya que el contraste de letras blancas sobre fondo negro puede provocar que se tenga que forzar más la vista a la larga. También destaca la importancia de un gesto automático como parpadear. «Puede colocarse una nota adhesiva en la pantalla con el recuerdo de parpadear para crear el hábito», insiste.