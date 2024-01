Consells per a cuidar el cos i la ment quan l'oficina està a casa

L'oficina es trasllada a la llar: actualment, el 16,2 % del total dels treballadors presten serveis des del seu domicili «més de la meitat dels dies» de la seva jornada laboral, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística. I encara que el teletreball podria augmentar la productivitat fins a un 6,2 % a Espanya, segons un estudi elaborat per CaixaBank Research, els experts adverteixen que si no es prenen certes mesures, pot tenir conseqüències per al treballador i, per tant, per a l'empresa.

«El treballador o l'estudiant home office no han d'oblidar aspectes bàsics de la prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la salut, tant en la faceta física com mental», alerta Luisa Achaerandio, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i fisioterapeuta. Tal com explica la professora, les lesions més habituals derivades del teletreball estan provocades per problemes musculars, de vista i d'ansietat. La bona notícia és que són afeccions que el mateix teletreballador pot prevenir i disminuir tenint cura de la postura corporal i de l'entorn on treballa.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que una de cada tres persones patirà una afecció muscular o osteoarticular incapacitant al llarg de la vida. Per evitar-ho, l'experta recomana utilitzar mobiliari adequat: cadires ergonòmiques, «que siguin regulables en alçada, d'un material còmode i millor si disposen de respatller lumbar, reposapeus i un suport per elevar l'ordinador». Pel que fa a la taula, «ha de tenir una alçada que permeti col·locar-hi els avantbraços a l'hora d'escriure sense que quedi massa alta ni massa baixa. La distància entre la pantalla i els ulls ha de ser d'uns 50 centímetres. I per tenir cura de la circulació i l'esquena, el millor és evitar creuar les cames durant massa temps», explica. D'altra banda, insisteix en la importància de «no estar assegut més de dues hores seguides sense canviar de postura» i recomana fer exercicis i estiraments, encara que sigui durant cinc minuts cada dia, per prevenir lesions.