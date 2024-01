Vídeos y audios 'deepfake': un paso más hacia el engaño en las redes sociales

El parpadeo de los ojos, un movimiento facial natural… Así se detecta un deepfake

Las celebridades han sido las primeras en sufrir las consecuencias de los vídeos y los audios deepfakes. «El problema más grave es que los protagonistas ven cómo su imagen es utilizada para fines maliciosos y, principalmente, cómo puede afectar a su reputación antes de poder desmentir el bulo», resalta el docente de la UOC, que opina que la responsabilidad y la actitud individual son fundamentales a la hora de detectar estos contenidos y no caer en el engaño. «No tenemos que creer lo que nos envíe un amigo o conocido diciendo, a su vez, que se lo ha enviado una persona de confianza», dice. «Hay que contrastar la veracidad de la información porque, de lo contrario, estamos alimentando el fenómeno», añade. Para poder comprobar la veracidad del vídeo o audio que recibimos, Navarro enumera las siguientes medidas: que haya parpadeo de ojos, que los movimientos faciales sean «naturales» o que no haya cambios en la luminosidad o en los tonos de piel. Según el experto, se trata de precauciones que no son difíciles de tomar. «Aunque no seamos conscientes de ello, nuestro cerebro está acostumbrado a detectar este tipo de aspectos de una forma bastante natural, porque lo hemos aprendido desde pequeños», asegura.