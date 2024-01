Vídeos i àudios 'deepfake': un pas més cap a l'engany a les xarxes socials

És un fenomen nou, però ja està molt estès. Des de fa poc més de dos anys, circulen per internet fragments de vídeos en què veiem, per exemple, actrius famoses en escenes pornogràfiques. Les cares són seves, però els cossos, no. A l'Estat espanyol es va popularitzar una paròdia d'El equipo A, anomenada El equipo E, amb diversos polítics espanyols. Eren els seus rostres, però els cossos pertanyien als actors de la famosa sèrie dels vuitanta. Són els anomenats vídeos hipertrucats (deepfakes), i també existeixen en forma d'àudios en què se simula que una persona famosa diu coses que realment no ha dit mai.

Els experts afirmen que és un pas més cap a l'engany a les xarxes socials. Es tracta d'un fenomen estès que s'ha duplicat durant el 2019 i que continua creixent, segons els experts. Un estudi de l'any 2019 revela que, tot i que hi ha vídeos d'entreteniment o de caràcter polític, el 96 % dels vídeos deepfakes són pornogràfics, i els quatre webs més visitats d'aquesta mena de continguts tenen més de 134 milions de visualitzacions. Les dones constitueixen el col·lectiu més afectat, sobretot les actrius angleses i les cantants sud-coreanes. «Els deepfakes pornogràfics busquen rellevància i moltes visualitzacions, i la indústria s'adreça molt més a homes que no pas a dones», explica Josep Navarro, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els estudis han detectat una vintena de webs amb fòrums en què participen fins a 100.000 membres, la majoria dels quals —el 90 %— són de països occidentals.

Segons el docent, aquesta mena de productes són una «baula més» perquè els receptors dubtin de qualsevol vídeo, àudio, notícia o fitxer que els arribi per mitjà de les xarxes socials. Som davant de la confiança zero? «No és l'únic aspecte que ens hi porta, sinó la suma dels enganys constants que patim a les xarxes socials des de fa ja uns quants anys», lamenta Navarro, que considera que hi ha dues qüestions que cal tenir en compte pel que fa a l'expansió dels vídeos i els àudios deepfakes. D'una banda, que les empreses privades propietàries de les xarxes socials intenten adoptar mesures i excloure continguts que no compleixen les lleis dels drets d'autor, però «no els bloquegen», apunta l'expert. I, de l'altra, que s'elaboren amb eines tecnològiques que es popularitzen per la «senzillesa» i pel «fàcil accés».

Un estudi del gener del 2020 assegura que els programes són cada vegada més «eficients i pràctics», de manera que es produiran més continguts deepfakes per «monetitzar-los» i aquests seran «més realistes», mentre que els sistemes de control de Facebook o Google «queden endarrere» dels avenços d'aquests continguts, afegeixen els investigadors. Aquest mateix informe conclou que, de moment, els actors, els polítics o els empresaris en seran les víctimes principals, ja que per difamar un ciutadà anònim calen «moltíssimes imatges» prèvies capaces de reconstruir moviments falsos. No obstant això, l'expert de la UOC no està d'acord amb aquesta afirmació i adverteix que tots tenim «una gran quantitat de fotos, vídeos i àudios a les xarxes socials» als quals qualsevol persona podria accedir i que podrien servir per crear un vídeo o un àudio falsos. «Cada vegada seran més habituals els deepfakes per extorsionar o atemptar contra l'honor de les persones corrents i no solament el dels famosos», alerta.