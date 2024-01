TikTok, el nuevo instrumento de la comunidad médica contra las informaciones falsas sobre la COVID-19

«El mejor lugar para combatir la desinformación es allí donde se difunde»

Los ejemplos recientes de médicos y enfermeras de todo el mundo que se han hecho virales en TikTok desmintiendo mitos falsos sobre la COVID-19 son muchos, especialmente en los Estados Unidos: Christina Kim, Christian Assad o Bill Nye son ejemplos de ello. Hablan de experiencias personales, de la importancia de usar la mascarilla, de cómo usarla, de importancia de la higiene... Y lo hacen, sobre todo, porque se han sentido interpelados y heridos viendo las informaciones falsas sobre estas cuestiones que precisamente se difunden a través de TikTok y otras redes sociales.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue una de las primeras grandes instituciones que abrió una cuenta propia en TikTok con ese propósito, con un éxito notable. Para Lalueza este hecho es una buena noticia, porque denota un cambio de actitud de organizaciones de esta envergadura y, a la vez, «porque el mejor lugar para combatir la desinformación es allá donde se difunde». «Si no se hace de este modo, se deja libre el espacio a aquellos que quieran desinformar», añade.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el objetivo no es tanto conseguir que los ciudadanos negacionistas de la pandemia dejen de serlo, sino que aquellos otros ciudadanos que de manera inconsciente o ingenua podrían colaborar en difundir informaciones falsas dejen de hacerlo y, en cambio, colaboren en desmentirlas. Para López Borrull, hay que tener en cuenta que difícilmente un ciudadano negacionista convencido dejará de serlo. Pero en cambio, «TikTok sí que puede influir sobre aquel segundo grupo de usuarios no necesariamente tan negacionistas pero susceptibles de propagar mensajes falsos». El objetivo es, explica Lalueza, «que estos usuarios viralizadores no difundan mensajes negacionistas y en cambio hagan de difusores de informaciones ciertas y con base científica».