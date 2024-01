TikTok, el nou instrument de la comunitat mèdica contra les informacions falses sobre la COVID-19

Que TikTok no és tan sols una xarxa social de pur entreteniment per a adolescents ja és, per a molts, una evidència. Però que, a més, estigui esdevenint una eina de gran valor a l’hora de combatre les fake news, especialment vinculades a la pandèmia de la COVID-19, és quelcom que la comunitat mèdica i científica ja comença a tenir en compte. Governs, institucions, metges i infermers han adoptat TikTok (i el seu llenguatge) per fer divulgació mèdica i científica i per, alhora, desmentir les informacions falses que circulen i que, en la majoria dels casos, són propagades des de les mateixes xarxes socials.

«A aquestes alçades ja podem dir que TikTok ha superat els dubtes inicials i ha entrat al club de les grans xarxes socials», explica Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. I afegeix: «A més, també ha quedat clar que TikTok ja no és només diversió i entreteniment».

Per a Ferran Lalueza, director del màster de Social Media de la UOC, l’esclat de TikTok aquest 2020 cal vincular-lo a dos fenòmens concrets. En primer lloc, el confinament va facilitar que molts adults descobrissin aquesta xarxa, sobretot pel fet que la pandèmia va implicar una convivència intergeneracional continuada i fins aleshores inusual i, per tant, molts pares van descobrir de manera ràpida i directa l’univers adolescent. I, en segon lloc, TikTok ha viscut, potser de manera més accelerada per causa de la pandèmia, el cicle habitual de les xarxes socials: primer són els més joves els qui la descobreixen perquè la perceben com a nova i innovadora ‒i al marge del control parental‒; però poc després els adults, sovint per no sentir-se desfasats, hi acaben arribant i aporten així la massa crítica d’usuaris que fa viable la plataforma com a negoci.