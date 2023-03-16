Más dinámicos, multimediales y disfrutables: las tendencias en formatos de recursos educativos

A partir de la pandemia, en países de América Latina, el uso de herramientas tecnológicas para impulsar y garantizar la continuidad de la educación se incrementó un 60 % durante el primer semestre del 2020, según cifras de CEPAL. Sin embargo, este abrupto incremento ha dejado en evidencia la necesidad de diseñar una estrategia educativa en línea más inclusiva, orientada a una sociedad digital cada vez más interconectada, interrelacionada y dinámica. «A partir de nuestra relación con la tecnología, estamos transformando cómo nos comunicamos, nos relacionamos, nos entretenemos, cómo colaboramos con otras personas o accedemos al contenido. Se está formando una cultura audiovisual; por tanto, la educación no puede ser ajena a estas transformaciones que venimos viendo, y debemos adecuar los contenidos y las metodologías de enseñanza al ámbito digital»: así lo afirma Xavier Mas, investigador del eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Estamos en un tiempo de cambio de paradigma en la educación. Un tiempo en el que se ha evidenciado la necesidad de replantear o renovar los modelos pedagógicos de aprendizaje y enseñanza incorporando el uso de herramientas digitales, dirigidas a un alumnado cada vez más exigente. Para el especialista de la UOC «tenemos que centrar los contenidos, aprendizajes y metodologías para que hablen el mismo lenguaje de los contenidos que no son educativos, de manera que sean decodificables, descifrables y por qué no, disfrutables. Las instituciones educativas ya no son la única competencia, también lo son otras actividades ‒cada vez más híbridas entre sí‒ que forman parte de la vida diaria de los estudiantes: es el caso de plataformas como Netflix».

A partir de la creación de espacios en donde se relacione la actividad formativa con la cotidianidad del estudiante, el profesorado debe diseñar recursos educativos que sean capaces de interpelar al alumno, fomentar la creatividad y la cocreación, a través de recursos de multimedia, los cuales cada vez tienen mayor preferencia entre el alumnado. «Internet es un espacio asíncrono que permite seguir teniendo contacto con los demás, colaborar, acceder a contenidos, etcétera. El uso de estas tecnologías permite acceder a un gran abanico de recursos y herramientas, independientemente de si se coincide o no en el espacio y el tiempo», afirma Xavier Mas, a lo que añade: «las reglas de juego han cambiado y emerge un nuevo concepto de temporalidad; y eso no ha sido a partir de la pandemia, la COVID-19 lo que ha hecho es dejarlo en evidencia, amplificarlo, pero esto ya venía de tiempo atrás, ahora solo tomará un impulso». A partir de esto, explorar herramientas que existen fuera del ámbito formativo y que están pensadas para trabajar o para comunicarnos toma relevancia; y quizás el paradigma es empezar a colocar este tipo de herramientas en un contexto de aprendizaje para que, a partir de esto, surjan nuevos usos.