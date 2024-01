Operaciones en pantalla; así se crea un simulador de cirugías accesible

Presente y futuro del proyecto

La herramienta ya ha sido testada por 148 usuarios, entre los que destacan 100 estudiantes de pregrado, 20 residentes de cirugía y 28 expertos en la materia. En estas pruebas, también han participado, entre otros, profesionales del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Los resultados de este estudio, publicados en la revista especializada de acceso abierto JMIR Publications, avalan la validez de esta herramienta para mejorar las habilidades psicomotoras de los cirujanos en diferentes etapas de su carrera profesional, tanto para aquellos que ya están familiarizados con plataformas de realidad virtual como para los no experimentados.

Ahora los investigadores siguen trabajando para que esta herramienta aterrice en los entornos hospitalarios. Los creadores de este programa esperan poder desarrollar una versión del programa que se pueda descargar directamente de internet y que incluya, entre otros elementos, diferentes niveles de dificultad según el perfil del usuario y las necesidades del momento. En un futuro, puede que incluso se incorpore la opción de sumergirse todavía más en la simulación mediante el uso de gafas de realidad virtual. «La tecnología siempre avanza, así que queremos seguir mejorando este proyecto según las necesidades del momento», concluye Álvarez.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad, y 10, reducción de las desigualdades.

