Operacions en pantalla; així es crea un simulador de cirurgies accessible

Present i futur del projecte

L'eina ja l'han testada 148 usuaris, entre els quals destaquen 100 estudiants de pregrau, 20 residents de cirurgia i 28 experts en la matèria. En aquestes proves, també hi han participat alguns professionals de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, entre altres. Els resultats d'aquest estudi, publicats en la revista especialitzada d'accés obert JMIR Publications, avalen la validesa d'aquesta eina per millorar les habilitats psicomotores dels cirurgians en diferents etapes de la seva carrera professional, tant per als que ja estan familiaritzats amb plataformes de realitat virtual com per als que no tenen experiència.

Ara els investigadors continuen treballant perquè aquesta eina arribi als entorns hospitalaris. Els creadors d'aquest programa esperen poder desenvolupar una versió del programa que es pugui baixar directament d'internet i que inclogui, entre altres elements, diversos nivells de dificultat segons el perfil de l'usuari i les necessitats del moment. En un futur, pot ser que fins i tot s'incorpori l'opció de submergir-se encara més en la simulació mitjançant l'ús d'ulleres de realitat virtual. «La tecnologia sempre avança, de manera que volem continuar millorant aquest projecte segons les necessitats del moment», conclou Álvarez.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat, i 10, reducció de les desigualtats.

Article de referència

Álvarez-López, F.; Maina M. F.; Arango, F.; Saigí-Rubió, F. (2020). «Use of a Low-Cost Portable 3D Virtual Reality Simulator for Psychomotor Skill Training in Minimally Invasive Surgery: Task Metrics and Score Validity». JMIR Serious Games.

DOI: 10.2196/19723

UOC R&I

