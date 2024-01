¿Las máquinas decidirán por nosotros? Así viviremos gracias a la inteligencia artificial

Alta demanda de empleo

Si nuestro futuro no podrá entenderse sin la IA, que impregnará todas las áreas de nuestra vida, no resulta difícil percatarse de que quienes se hayan formado en esta tecnología tendrán un puesto asegurado en el mercado laboral. Es la opinión de los expertos, que recuerdan que la mayoría de proyectos actuales que se describen como IA son, en realidad, casos de uso del aprendizaje automático, que, como definió Arthur Samuel, pionero en IA, es «el campo de estudio que brinda a los ordenadores la capacidad de aprender sin ser programados explícitamente». Y, puesto que todos los sectores incluirán el aprendizaje automático en sus procesos de negocio, «aquellos estudiantes que se hayan formado en IA tienen múltiples oportunidades», señala Josep Curto. Sin embargo, para maximizar sus posibilidades será necesario «especializarse no solo por sector, sino también a escala de procesos de negocio y en técnicas, ya que esta disciplina está avanzando a una gran velocidad», afirma.

El reto que se plantea a esta nueva generación de profesionales que trabajen con la IA y a las empresas para las que presten sus servicios es cómo afrontar los problemas éticos que puede suponer este tipo de tecnología. «Todavía queda mucho recorrido en este punto, tenemos una cuenta pendiente», afirman los expertos de la UOC, que piden mayor concienciación a las empresas, a los equipos de analítica, a las instituciones y también a los clientes y la ciudadanía. Según Curto y Sancho, es necesario un enfoque humanista, que creen que supondrá un cambio cultural. «Pasará por sensibilizar a toda la ciudadanía de la importancia de los datos para la toma de decisiones y por formar a los profesionales en competencias transversales», indican.

La Unión Europea publicó White Paper on Artificial Intelligence ('Libro blanco de la IA') en el mes de febrero, en el que apuesta por la «mejora» que supondrá esta tecnología en la salud, la eficiencia y la seguridad, pero también apunta a la necesidad de tener una legislación para que la IA esté «construida sobre valores y derechos fundamentales como la dignidad humana y la protección de la privacidad». Se trata de un riesgo que detecta la sociedad europea, ya que en una consulta pública sobre este documento un 90&bsp;% de los encuestados afirmaba estar «preocupado» por el hecho de que la IA pudiera «romper» derechos fundamentales y a un 87&bsp;% le inquietaba que fomentara «la discriminación».