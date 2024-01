Les màquines decidiran per nosaltres? Així viurem gràcies a la intel·ligència artificial

Alta demanda d'ocupació

Si el nostre futur no es pot entendre sense la IA, que impregnarà totes les àrees de la nostra vida, no resulta difícil adonar-se que qui s'hagi format en aquesta tecnologia tindrà un lloc assegurat en el mercat laboral. És l'opinió dels experts, que recorden que la majoria dels projectes actuals que es descriuen com a IA són, en realitat, casos d'ús de l'aprenentatge automàtic, que, com va definir Arthur Samuel, pioner de la IA, és «el camp d'estudi que brinda als ordinadors la capacitat d'aprendre sense ser programats explícitament». I, atès que tots els sectors han d'incloure l'aprenentatge automàtic en els seus processos de negoci, «els estudiants que s'hagin format en IA tenen múltiples oportunitats», assenyala Josep Curto. No obstant això, per maximitzar les possibilitats caldrà «especialitzar-se no solament per sector, sinó també a escala de processos de negoci i en tècniques, ja que aquesta disciplina està avançant a una gran velocitat», afirma.

El repte que es planteja a aquesta nova generació de professionals que treballin amb la IA i a les empreses per a les quals prestin serveis és com es poden afrontar els problemes ètics que pot comportar aquest tipus de tecnologia. «Encara queda molt recorregut en aquest punt, tenim un compte pendent», afirmen els experts de la UOC, que demanen una conscienciació més gran a les empreses, als equips d'analítica, a les institucions i també als clients i a la ciutadania. Segons Curto i Sancho, cal un enfocament humanista, que pensen que comportarà un canvi cultural. «Inclourà sensibilitzar tota la ciutadania de la importància de les dades per a la presa de decisions i també formar els professionals en competències transversals», indiquen.

La Unió Europea va publicar White Paper on Artificial Intelligence ('Llibre blanc de la IA') al febrer, en què aposta per la millora que significarà aquesta tecnologia per a la salut, l'eficiència i la seguretat, però també apunta a la necessitat de tenir una legislació perquè la IA estigui «construïda sobre valors i drets fonamentals com ara la dignitat humana i la protecció de la privacitat». Es tracta d'un risc que detecta la societat europea, ja que en una consulta pública sobre aquest document un 90 % dels enquestats afirmava estar preocupat pel fet que la IA pogués trencar drets fonamentals i a un 87 % l'inquietava que fomentés la discriminació.