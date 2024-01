Nace el Barcelona Hub de Arte, Ciencia y Tecnología

Explorar y desarrollar las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología para fortalecer la transformación digital de la sociedad. Este es el objetivo del Barcelona Hub de Arte, Ciencia y Tecnología (Artech Hub), impulsado por nueve instituciones para hacer de Barcelona un polo global de investigación, formación, difusión, transferencia y producción en este ámbito.

El Artech Hub está integrado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Fira de Barcelona, el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Se trata de una iniciativa transversal, con un modelo de gobernanza compartida, que tiene el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Cámara de Comercio de Barcelona.