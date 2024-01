Neix el Barcelona Hub d'Art, Ciència i Tecnologia

Explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat. Aquest és l’objectiu del Barcelona Hub d’Art, Ciència i Tecnologia (Artech Hub), impulsat per nou institucions per fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit.

L’Artech Hub està integrat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Fira de Barcelona, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Es tracta d’una iniciativa transversal, amb un model de governança compartida, que té el suport d’institucions com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona.