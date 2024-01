La COVID-19 aumenta el 'boom' de la comida a domicilio y de las 'dark kitchens'

Confinamiento, COVID-19, tasa de contagio, toque de queda y entrega a domicilio (delivery) son algunas de las muchas palabras que hemos aprendido y practicado durante la pandemia. Las restricciones y el toque de queda han hundido la restauración, que ha buscado su salida comercial en la comida a domicilio o para llevar (take away). De hecho, según un informe de Kantar, el crecimiento del 60 % de la entrega a domicilio suavizó el desplome del sector de la restauración, que se vio ahogado por la situación de pandemia. Durante el estado de alarma, los operadores de entrega a domicilio, como Just Eat, Glovo o Deliveroo, sumaron cerca de mil restaurantes nuevos, cada uno en menos de tres meses, de forma que aquellos que no contaban con este servicio lo incorporaron por primera vez.

Ante un modelo forzado por las restricciones y el auge de las plataformas de reparto a domicilio, la restauración ha buscado un nuevo formato para llegar al cliente con menos intermediarios: las dark kitchens o cocinas fantasma. «Permiten a muchas empresas llegar a un mayor número de consumidores y también ofrecen la posibilidad de crear marcas virtuales que solo trabajan para las empresas de reparto a domicilio», afirma Josep Maria Català, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Este fenómeno, original de Estados Unidos, ha llegado con fuerza a Europa en los últimos años, y España se sitúa como uno de los países donde ha tenido más impacto. Las cocinas fantasma (dark kitchens) son locales cerrados al público (de ahí el apodo dark, 'oscuro') donde trabajan cocineros de restaurantes que realizan pedidos exclusivamente para las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Just Eat o Uber Eats. «A cambio, el porcentaje que se queda la empresa de reparto es más suculento que si se hace el pedido en el restaurante directamente», explica Català.