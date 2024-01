La COVID-19 augmenta el 'boom' del menjar a domicili i de les 'dark kitchens'

Confinament, COVID-19, taxa de contagi, toc de queda i lliurament a domicili (delivery) són algunes de les moltes paraules que hem après i practicat durant la pandèmia. Les restriccions i el toc de queda han enfonsat la restauració, que ha buscat una sortida comercial en el menjar a domicili o per emportar-se (take away). De fet, segons un informe de Kantar, el creixement del 60 % del lliurament a domicili va suavitzar la caiguda del sector de la restauració, que es va veure ofegat per la situació de pandèmia. Durant l'estat d'alarma, els operadors de lliurament a domicili, com ara Just Eat, Glovo o Deliveroo, van sumar prop de mil restaurants nous, cadascun en menys de tres mesos, de manera que els que no disposaven d'aquest servei el van incorporar per primera vegada.

Davant d'un model forçat per les restriccions i de l'auge de les plataformes de repartiment a domicili, la restauració ha buscat un format nou per arribar als clients amb menys intermediaris: les dark kitchens o cuines fantasma. «Permeten a moltes empreses arribar a un nombre més elevat de consumidors i també ofereixen la possibilitat de crear marques virtuals que només treballen per a les empreses de repartiment a domicili», afirma Josep Maria Català, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Aquest fenomen, original dels Estats Units, ha arribat amb força a Europa els últims anys, i l'Estat espanyol se situa com un dels països en què ha tingut més impacte. Les cuines fantasma (dark kitchens) són locals tancats al públic (d'aquí ve el terme dark, 'fosc') en què treballen cuiners de restaurants que fan comandes exclusivament per a les empreses de repartiment a domicili, com ara Glovo, Deliveroo, Just Eat o Uber Eats. «A canvi, el percentatge que es queda l'empresa de repartiment és més suculent que si es fa la comanda directament al restaurant», explica Català.