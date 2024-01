Clubhouse, la red social exclusiva y de alto perfil en la que todos quieren escuchar

El selecto club donde escuchar

A través de una invitación y después de descargar la aplicación, el usuario deberá personalizar su lista de gustos e intereses y ahondar, entonces sí, en las diferentes salas de voz. El algoritmo se nutre de los gustos de los usuarios, lo que permite segmentar de mejor forma. Para Pellicer, esto mejora el enfoque de la plataforma, ya que se entra a escuchar, a decir y a aprender y se evitan situaciones de odio o haters. “La experiencia es aquí y ahora, espontánea, en directo y sin poder recuperar la conversación, ya que no queda guardada”, explica Pellicer.

Según las propias normas de Clubhouse, no es posible grabar o reproducir las salas o escuchar la charla a posteriori o compartir información obtenida en Clubhouse sin permiso previo. “Esto le confiere una imagen de exclusividad que conecta muy bien con el concepto de club, de algo exclusivo para miembros”, afirma Lalueza. Lo que sí que se permite en estas salas es que los participantes puedan levantar la mano e intervenir en la conversación. “Se permite que los usuarios se conviertan en prosumers, es decir, consumidores y creadores, en cuestión de segundos. En esta aplicación no es la imagen por la imagen, es el contenido y el argumento sonoro lo que añade valor. No vale aparentar, hay que compartir y aportar contenido de calidad”, añade Pellicer.

¿Influencers sonoros?

Conseguir monetizar los contenidos de calidad es lo que, según Reuters, se está planteando Clubhouse de forma inminente. En esta línea, Pellicer afirma que “el contenido de calidad en Clubhouse puede significar monetizar las charlas con personajes relevantes o contenidos con un valor añadido más allá del contenido commodity”. La aplicación se está planteando diferentes tipos de generación de ingresos: propinas, venta de tiques y/o suscripciones. De momento, no se ha decidido cómo se integrará todo esto y se está proponiendo como prueba piloto para algunas cuentas.

Otro de los puntos clave será ver si Clubhouse se mantiene cerrado y exclusivo solo bajo invitación o si finalmente se abrirá y democratizará para todos los usuarios. “A pesar del riesgo de perder la exclusividad, los gestores de esta plataforma no tienen más remedio que abrirla al máximo, porque de lo contrario estaría muy expuesta a que las plataformas mainstream (como Twitter o Facebook) acaben consolidando propuestas muy similares a las de Clubhouse y las hagan llegar a los millones de usuarios que ya tienen”, advierte Lalueza. “Para hacer frente a esta amenaza, deberá permitir acceso para poder crecer y que las otras plataformas no le ganen la batalla en su propio terreno”, añade. Una de las batallas más importantes ante este desafío será enfrentarse a la transparencia y la moderación del contenido, como ya hacen Facebook y YouTube, algo por lo que ha sido criticada.