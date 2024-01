Clubhouse, la xarxa social exclusiva i d'alt perfil en què tothom vol escoltar

El club selecte on es pot escoltar

A través d'una invitació i després de descarregar l'aplicació, l'usuari ha de personalitzar la llista de gustos i interessos i aprofundir, llavors sí, en les diferents sales de veu. L'algorisme es nodreix dels gustos dels usuaris, la qual cosa permet segmentar millor. Per Pellicer, això millora l'enfocament de la plataforma, ja que s'hi entra a escoltar, a dir i a aprendre i s'eviten situacions d'odi o haters. “L'experiència és aquí i ara, espontània, en directe i sense poder recuperar la conversa, ja que no queda desada”, explica Pellicer.

Segons les normes de Clubhouse, no és possible enregistrar o reproduir les sales o escoltar la xerrada a posteriori o compartir informació obtinguda a Clubhouse sense permís previ. “Això li confereix una imatge d'exclusivitat que connecta molt bé amb el concepte de club, d'una cosa exclusiva per a membres”, afirma Lalueza. El que sí que es permet en aquestes sales és que els participants puguin aixecar la mà i intervenir en la conversa. “Es permet que els usuaris es converteixin en prosumers, és a dir, consumidors i creadors, en qüestió de segons. En aquesta aplicació no és la imatge per la imatge, és el contingut i l'argument sonor el que afegeix valor. No s'hi val a aparentar, cal compartir i aportar contingut de qualitat”, afegeix Pellicer.

Influencers sonors?

Aconseguir monetitzar els continguts de qualitat és el que, segons Reuters, es planteja Clubhouse de manera imminent. En aquesta línia, Pellicer afirma que “el contingut de qualitat a Clubhouse pot significar monetitzar les xerrades amb personatges rellevants o continguts amb un valor afegit més enllà del contingut commodity”. L'aplicació es planteja diferents tipus de generació d'ingressos: propines, venda de tiquets i/o subscripcions. De moment, no s'ha decidit com s'integrarà tot això i es proposa com a prova pilot per a alguns comptes.

Un altre dels punts clau serà veure si Clubhouse es manté tancat i exclusiu només sota invitació o si finalment s'obre i es democratitza per a tots els usuaris. “Tot i el risc de perdre l'exclusivitat, els gestors d'aquesta plataforma no tenen més remei que obrir-la al màxim, perquè si no ho fan estaria molt exposada al fet que les plataformes mainstream (com Twitter o Facebook) acabin consolidant propostes molt similars a les de Clubhouse i les facin arribar als milions d'usuaris que ja tenen”, adverteix Lalueza. “Per afrontar aquesta amenaça, hi ha de permetre l'accés per poder créixer i que les altres plataformes no li guanyin la batalla en el seu terreny”, afegeix. Una de les batalles més importants davant aquest desafiament serà enfrontar-se amb els aspectes de la transparència i la moderació del contingut, com ja fan Facebook i YouTube, cosa per la qual se l'ha criticat.