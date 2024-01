El pódcast y las nuevas plataformas, protagonistas de la V jornada MoJoMAD UOC-EFE

El martes 18 de mayo ha tenido lugar la quinta edición de las jornadas de periodismo móvil MoJoMadrid que organiza la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE con el objetivo de mostrar la innovación periodística desde la mirada de los profesionales de la comunicación.

Hacia las 10:00h de la mañana, José Manuel Sanz, director de Información de EFE y Josep A. Planell, rector de la UOC, daban la bienvenida institucional a la audiencia, conectada al evento de manera virtual. «Para dibujar nuevos mapas necesitamos la complicidad de todos los nodos de conocimiento y comunicación», comentaba Planell mientras que Sanz defendía que «actualmente el periodismo no debe ser estático y por lo tanto debe ser móvil en los dos sentidos de la palabra».

Tras la bienvenida, la profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Ana Isabel Bernal-Triviño, conductora de la jornada, presentaba a Cristina Mitre, autora del pódcast femenino The Beauty Mail, el más escuchado de España. La periodista, especializada en salud y el bienestar de la mujer, aseguró que el crecimiento de este formato en los próximos años va a ser abismal. «El pódcast engancha a la audiencia porque lo puedes escuchar mientras haces deporte, mientras vas a trabajar... tú eliges dónde», afirmó Mitre que añadió, «se consume con intención, porque las personas eligen el contenido y el momento de escucharlo». Pero no solo eso, la periodista explicó la importancia de las redes sociales como herramientas para conocer al público de tu pódcast: «La gente me dice que les leo el pensamiento cuando elijo un tema para una entrevista y lo que pasa es que estoy muy pendiente de sus comentarios y del 'feedback' que recibo, especialmente en Instagram». Por último, la periodista recalcó que «el podcast no acabará con la radio, al contrario, ayudará a llegar a nuevas audiencias y a explorar nuevas narrativas».