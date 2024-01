El podcast i les noves plataformes, protagonistes de la V Jornada MoJoMAD UOC-EFE

Quin és el potencial d'Instagram, Tik Tok o Twitch?

Després de la intervenció de Cristina Mitre, començava la primera taula del MoJoMAD amb els experts Luis Blasco (El Mundo), Patricia Escalona (Antena 3 Noticias) i Rocío Benavente (Maldito Bulo). El periodista d'El Mundo trencava el gel i comentava que en aquest mitjà fan servir Instagram per transmetre breaking news, entrevistes i contingut per formar l'audiència. També va destacar que fins i tot tenen un format audiovisual exclusiu per a la xarxa social anomenat El Verificador, que funciona com a eina de fact checking. «Cal aprofitar totes funcionalitats d'Instagram. Fem servir reels, stories i directes, sempre tenint en compte el disseny, la interacció i la varietat de continguts, claus de l'estratègia que El Mundo segueix a Instagram», va afirmar Blasco.

D'altra banda, Patricia Escalona va parlar de les pautes que s'han de seguir per triomfar a Tik Tok. «En aquesta xarxa cal tenir creativitat, claredat, ja que disposes de sis segons per explicar alguna cosa, i interactuar amb els usuaris per crear marca». Com en el cas d'El Mundo, Antena 3 també fa servir Tik Tok algunes vegades com a eina per combatre les fake news i d'altres per informar, educar i ensenyar i arribar a audiències més joves.

Per acabar, Rocío Benavente va relatar la seva experiència com a periodista de Maldito Bulo a la plataforma Twitch, d'streaming en directe. «És una xarxa que va en sentit contrari a les que s'han comentat anteriorment. Pots passar-te dues hores xerrant en un ambient en el qual les converses s'allarguen, la gent participa i es crea molt de debat». Benavente també va explicar: «Twitch és un espai on podem ampliar el treball de verificació que fem, on podem donar un context a les notícies que anem desmentint i on podem conèixer les persones que ens donen suport.»

Les tres expertes van assenyalar que és important fer periodisme dins d'aquestes plataformes perquè tant Instagram com Tik Tok i Twitch sobreviuran en un futur per continuar lluitant contra la desinformació i les notícies falses i acostar-se a noves audiències. Així i tot, van apuntar que aquestes xarxes han de treballar en algunes millores com, per exemple, la incorporació d'enllaços per agregar més context al contingut i canvis de disseny per simplificar-les i fer-les més intuïtives.