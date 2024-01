La confianza es clave para que los padres y madres de niños y niñas con dolencias minoritarias vivan su experiencia sin angustia

El diagnóstico, un punto de inflexión

Alcanzar esa confianza que permite afrontar el rol de padre/cuidador sin cargas elevadas de estrés, cansancio, inseguridad o incertidumbre, que son manifestaciones del miedo, suele ser resultado de un proceso largo. Los autores del estudio afirman que en su investigación algunos padres usaron expresiones como «una experiencia target="_blank" horrible», «sufres un enorme desgaste personal» o «sientes inseguridad al tomar las decisiones», y ese era el origen de lo que en el estudio denominan «zozobra existencial». Sin embargo, el diagnóstico suele ser un punto de inflexión en esta experiencia.

«En torno al diagnóstico hay miedo. Y el miedo alimenta la zozobra existencial, presente en las primeras fases de la enfermedad de sus hijos, antes del diagnóstico e inmediatamente después de este», explica la doctora Modesta Pousada. «Pero, a partir de ahí, esta zozobra puede abrir el camino a una relativa estabilidad, sobre todo si tenemos un antídoto contra esta zozobra, como es la fortaleza anímica», afirma la investigadora. Gracias a ella, la experiencia es percibida con menos sufrimiento, como si la carga fuese menor. Es entonces cuando los padres se adecúan al rol de padres y cuidadores, y su experiencia podría resumirse con sus propias palabras: «Estoy segura de que puedo con esto», o «Estamos en las mejores manos», apunta Beni Gómez-Zúñiga.

Como señalaban los autores de la investigación, a esa fortaleza anímica contribuye la confianza. Pero también lo hace la fe, entendida como encontrar un sentido espiritual a su experiencia como padres. Los investigadores observaron que la fe abre una puerta a la esperanza, al tiempo que suministra la energía emocional necesaria para «seguir en la brecha» y no venirse abajo.

«Hemos de tener en cuenta que la fe va más allá de la confianza. La confianza es una fe basada en pruebas, mientras que la fe es una confianza relativamente ciega. Es fe entendida, en cierto modo, como una búsqueda de sentido, un esfuerzo por aceptar y comprender la realidad de la enfermedad y de la situación vital personal y familiar provocada por ella», explica Rafael Pulido, que añade que esa búsqueda de sentido puede responder a unas creencias religiosas determinadas o no.

El resultado es un efecto reparador de la zozobra existencial porque la sensación que tienen los cuidadores de haber encontrado un significado a lo que hacen «se relaciona positivamente con la propia búsqueda de dicho significado. Es decir, cuanto más buscan un significado vital a su actividad como cuidadores, más lo encuentran. Y cuanto más lo encuentran, más bienestar experimentan en su rol como cuidadores», asegura Pulido, que señala que detrás de toda esta experiencia se encuentran dos de los sentimientos más esenciales: el miedo y el amor.

«Nuestra teoría acerca de cómo los progenitores construyen su identidad sobre su rol afirma que dicha identidad es el resultado del éxito o fracaso (relativos y autopercibidos) en la superación progresiva del miedo a través del amor. Ese proceso es largo en el tiempo y profundo en su impacto, y por eso nos gusta describirlo como una navegación entre el amor y el miedo», dice Pulido. Y añade que, aunque se puede encarnar el rol de muy diversas maneras, la más sana para los progenitores y para sus hijos «es aquella en la que el amor ha triunfado. El miedo se apodera de los progenitores, pero el amor les empodera».

El estudio ha sido financiado por la Fundació «la Caixa»- proyectos de investigación RecerCaixa- y el eHealth Center de la UOC, y ha contado con el apoyo de las familias y de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) número 3, Salud y bienestar, y 10, Reducción de las desigualdades

Artículo de referencia:

Gómez-Zúñiga, B., Pulido, R., Pousada, M., Armayones, M. «The Role of Parent/Caregiver with Children Affected by Rare Diseases: Navigating between Love and Fear». Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, 18, 3724. https://doi.org/10.3390/ijerph18073724

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).