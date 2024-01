La confiança és clau perquè pares i mares d'infants amb malalties minoritàries visquin la seva experiència sense angoixa

El diagnòstic, un punt d'inflexió

Assolir aquesta confiança que permet afrontar el paper de pare/cuidador sense càrregues elevades d'estrès, cansament, inseguretat o incertesa, que són manifestacions de la por, sol ser el resultat d'un procés llarg. Els autors de l'estudi afirmen que en la recerca alguns pares van fer servir expressions com ara «una experiència horrible», «pateixes un desgast personal enorme» o «sents inseguretat a l'hora de prendre les decisions», i aquest era l'origen del que en l'estudi anomenen «angoixa existencial». No obstant això, el diagnòstic sol ser un punt d'inflexió en aquesta experiència.

«Hi ha por pel que fa al diagnòstic. I la por alimenta l'angoixa existencial, present en les primeres fases de la malaltia dels fills, abans del diagnòstic i immediatament després», explica la doctora Modesta Pousada. «Però, a partir d'aquí, aquesta angoixa pot obrir el camí a una relativa estabilitat, sobretot si tenim un antídot contra aquesta angoixa, com és la fortalesa anímica», afirma la investigadora. Gràcies a aquesta fortalesa, l'experiència es percep amb menys patiment, com si la càrrega fos menor. És llavors quan els pares s'adeqüen a la funció de pares i cuidadors, i la seva experiència es podria resumir amb les seves pròpies paraules: «Estic segura que me'n sortiré», o «Estem en les millors mans», apunta Beni Gómez-Zúñiga.

Com assenyalaven els autors de la recerca, a aquesta fortalesa anímica hi contribueix la confiança. Però també ho fa la fe, entesa com el fet de trobar un sentit espiritual a l'experiència com a pares. Els investigadors van observar que la fe obre una porta a l'esperança, alhora que proporciona l'energia emocional necessària per «continuar al peu del canó» i no defallir.

«Hem de tenir en compte que la fe va més enllà de la confiança. La confiança és una fe basada en proves, mentre que la fe és una confiança relativament cega. És fe entesa, en certa manera, com una cerca de sentit, un esforç per acceptar i comprendre la realitat de la malaltia i de la situació vital personal i familiar que provoca», explica Rafael Pulido, que afegeix que aquesta cerca de sentit pot respondre a unes creences religioses determinades o no.

El resultat és un efecte reparador de l'angoixa existencial perquè la sensació que tenen els cuidadors d'haver trobat un significat al que fan «es relaciona positivament amb la mateixa cerca d'aquest significat. És a dir, com més busquen un significat vital a l'activitat com a cuidadors, més el troben. I com més el troben, més benestar experimenten en el paper com a cuidadors», assegura Pulido, que assenyala que darrere de tota aquesta experiència hi ha dos dels sentiments més essencials: la por i l'amor.

«La nostra teoria sobre com els progenitors construeixen la seva identitat sobre el seu paper afirma que aquesta identitat és el resultat de l'èxit o el fracàs (relatius i autopercebuts) en la superació progressiva de la por a través de l'amor. Aquest procés és llarg en el temps i profund en l'impacte, i per això ens agrada descriure'l com una navegació entre l'amor i la por», diu Pulido. I afegeix que, encara que es pot encarnar el paper de maneres molt diverses, la més sana per als progenitors i per als fills «és aquella en la qual l'amor ha triomfat. La por s'apodera dels progenitors, però l'amor els empodera.»

L’estudi ha rebut finançament de la Fundació »la Caixa» -projectes de recerca RecerCaixa-, i l'eHealth Center de la UOC, i ha comptat amb el suport de les famílies i de la Federació Espanyola de Malalties Minoritàries (FEDER).

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) número 3, Salut i benestar, i número 10, Reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Gómez-Zúñiga, B., Pulido, R., Pousada, M., Armayones, M. «The Role of Parent/Caregiver with Children Affected by Rare Diseases: Navigating between Love and Fear». Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, 18, 3724. https://doi.org/10.3390/ijerph18073724

