El efecto Dunning-Kruger: cuando te crees bueno en algo..., pero no lo eres

Hay quienes, a pesar de no tener conocimientos bursátiles, se atreven a aconsejar sobre las acciones que debes comprar en bolsa. O que se ven superiores al resto de sus colegas de trabajo, aunque los resultados no les avalen. Hay quienes piensan que tienen un don para la comedia o que sus habilidades para el canto son extraordinarias cuando claramente no es así. Sufren el llamado efecto Dunning-Kruger, que consiste en no calibrar adecuadamente las habilidades reales, valorándolas demasiado positivamente. «En ocasiones somos felizmente inconscientes de nuestra incompetencia, lo que es una bonita manera de decir que vivimos felices sin saber la verdad», afirma Marta Calderero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Como explica la profesora de la UOC, fueron los psicólogos David Dunning y Justin Kruger quienes descubrieron que parece que nos convertimos en miopes cuando se trata de percibir nuestras limitaciones, un hallazgo que les valió el premio Nobel. Concretamente, en su investigación hallaron que hay personas que tienen una opinión desmesuradamente favorable sobre sus habilidades intelectuales y sociales. Y, al no tener ni idea de ello, no son capaces de actuar correctamente. «Esto nos hace entrar en un bucle sin salida: a medida que vamos actuando equivocadamente, vamos adquiriendo experiencia errónea, y eso nos lleva a hacer una tontería tras otra», señala Marta Calderero.

En el estudio, los investigadores norteamericanos encontraron que las personas que habían obtenido los resultados más bajos en pruebas de gramática y lógica sobreestimaron enormemente la percepción que tenían sobre lo bien que lo habían hecho, algo que explicaría casos paradójicos como por qué los españoles no nos avergonzamos en exceso de no tener un buen acento en lengua extranjera, a pesar de que nos sintamos incómodos hablando otro idioma. Según una encuesta global realizada por la plataforma Babbel, aunque el 90 % de los españoles se siente inseguro cuando habla un idioma extranjero, tan solo al 33 % afirma que le gustaría poder librarse de su acento en la conversación, cifra que se eleva hasta el 69 % en otros países.