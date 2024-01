L'efecte Dunning-Kruger: quan et penses que ets bo en alguna cosa..., però no ho ets

Hi ha els qui, malgrat no tenir coneixements borsaris, s'atreveixen a aconsellar sobre les accions que has de comprar a la borsa. O que es consideren superiors a la resta dels col·legues de feina encara que els resultats no els avalin. Hi ha els qui pensen que tenen un do per a la comèdia o que les seves habilitats per al cant són extraordinàries quan clarament no és així. Pateixen l'anomenat efecte Dunning-Kruger, que consisteix a no calibrar adequadament les habilitats reals i valorar-les massa positivament. «De vegades som feliçment inconscients de la nostra incompetència, la qual cosa és una manera bonica de dir que vivim feliços sense saber la veritat», afirma Marta Calderero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

Com explica la professora de la UOC, van ser els psicòlegs David Dunning i Justin Kruger els qui van descobrir que sembla que ens tornem miops quan es tracta de percebre les nostres limitacions, una troballa que els va valer el premi Nobel. Concretament, en la recerca van trobar que hi ha persones que tenen una opinió desmesuradament favorable sobre les seves habilitats intel·lectuals i socials. I, com que no en tenen ni idea, no són capaces d'actuar correctament. «Això ens fa entrar en un bucle sense sortida: a mesura que anem actuant equivocadament, anem adquirint experiència errònia, i això ens porta a fer una ximpleria rere l'altra», assenyala Marta Calderero.

En l'estudi, els investigadors nord-americans van trobar que les persones que havien obtingut els resultats més baixos en proves de gramàtica i lògica van sobreestimar enormement la percepció que tenien sobre com de bé ho havien fet, cosa que explicaria casos paradoxals com per què els espanyols no ens avergonyim en excés del fet de no tenir un bon accent en llengua estrangera, tot i que ens sentim incòmodes quan parlem un altre idioma. Segons una enquesta global feta per la plataforma Babbel, encara que el 90 % dels espanyols se sent insegur quan parla un idioma estranger, tan sols al 33 % afirma que li agradaria poder deslliurar-se de l'accent en la conversa, xifra que s'eleva fins al 69 % en altres països.