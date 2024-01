Reinventar la dieta mediterránea en la era del móvil para promover la salud y la sostenibilidad

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3 (salud y bienestar) y 12 (producción y consumo responsables).

Artículos de referencia:

Medina F. X. Looking for Commensality: On Culture, Health, Heritage, and the Mediterranean Diet. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(5):2605. DOI: 10.3390/ijerph18052605

Medina, F. X.; Solé-Sedeno, J. M.; Bach-Faig, A.; Aguilar-Martínez, A. Obesity, Mediterranean Diet, and Public Health: A Vision of Obesity in the Mediterranean Context from a Sociocultural Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18:3715. https://doi.org/10.3390/ijerph18073715

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).