Reinventar la dieta mediterrània en l'era del mòbil per promoure la salut i la sostenibilitat

Més que una taula d'aliments

Segons els estudis del grup FoodLab dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, necessitem contemplar la dieta mediterrània com una sèrie d'aspectes culturals que són els que donen forma a la nostra alimentació i no solament com una taula d'aliments. Tant Medina com el seu equip de la UOC destaquen que hàbits com menjar en companyia compartint el menjar o amb productes de proximitat són igual d'importants per a la salut i l'entorn, i tenen funcions tan beneficioses com regular la gana o afavorir que es triïn menjars més saludables.

Segons aquest investigador, la dieta mediterrània s'ha d'entendre com un tot per poder conservar els seus beneficis i adaptar-los a diferents països. «Quan parlem, per exemple, de sostenibilitat parlem de molt més que de medi ambient», explica. «Cal incorporar la dimensió social i cultural per aconseguir hàbits adequats en tota la cadena alimentària: des de la manera de conrear fins al que al final comprem al supermercat o al mercat».

Per aquest motiu, les recomanacions per promoure els avantatges d'aquesta dieta han d'incloure altres accions, com ara afavorir amb mesures certs tipus de producció o evitar que la distribució es concentri en certes mans que afavoreixin els productes processats. «No té sentit demanar als ciutadans que consumeixin oli d'oliva si després no et preocupes que tingui un preu assequible», explica.

Fins i tot per combatre les malalties és necessari un enfocament més integral. En l'estudi sobre l'obesitat i dieta mediterrània, l'investigador insisteix que hem de deixar de mirar aquest problema de salut com el simple resultat de la ingesta més elevada de calories i fixar-nos també en els estils de vida.

«L'obesitat inclou molts altres aspectes com el poder adquisitiu i la classe social, l'estrès, el tipus de feina i les hores que s'hi dediquen, l'estil sedentari, els patrons de somni o els factors psicològics, com ara la imatge que projectes als altres o a tu mateix». Per tant, atendre aquestes qüestions socials i culturals és tan necessari com formular dietes o recomanar aliments.

«Amb el temps hem entès que la dieta mediterrània, a més d'un model d'alimentació saludable, és un model cultural —tal com va reconèixer la UNESCO el 2013— que implica una manera de menjar els aliments en companyia, al voltant d'una taula en comptes de davant del televisor o el telèfon mòbil i en què el menjar, encara que gustós, gairebé no inclou productes processats», explica Medina. «Ara hem fet un altre pas i mirem com els aliments afecten el nostre entorn i la sostenibilitat, i la dieta mediterrània beneficia totes dues coses».