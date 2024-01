¿Los robots, los nuevos piratas informáticos?

Cómo evitar ataques

En la misma línea se manifiesta Josep Curto, que señala que los sistemas de IA siguen mecanismos para detectar patrones y encontrar soluciones óptimas o de mayor recompensa, y cuando se trata de sistemas poco robustos en su gobierno, estos pueden derivar en algunos casos en lo que se denomina reward hacking, que se traduce en que, con el objetivo de lograr la mayor recompensa en el problema que resuelven, no tienen en cuenta el contexto o la regulación, al no estar esos factores reflejados en los datos. Además, durante las diferentes fases del proyecto pueden existir sesgos en la generación, la preparación, el análisis de los datos o la visualización de los resultados que pueden conducir a decisiones no éticas.

“Identificar estos problemas pasa por analizar los modelos generados mediante interpretabilidad antes y durante su puesta a producción. Es decir, se trata de monitorizar el modelo, cómo toma decisiones, qué sesgos le afectan, cómo evoluciona su rendimiento... Se trata, en definitiva, de introducir el gobierno de IA”, añade Josep Curto.

Sin embargo, hay algunas dificultades para llevarlo a cabo. Por ejemplo, que la IA es, en opinión de Serra, cada vez más opaca, “ya que continuamente salen algoritmos más potentes, más rápidos, aunque al final solo son cajas en las que se introducen los datos y tienen una salida. ¿Cómo lo hacen? Solo los expertos que crean los algoritmos de pensar las IA lo saben”, dice el profesor y miembro del grupo de investigación K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de la UOC.

¿Estamos dando entonces demasiado poder a la tecnología basada en IA? ¿O quizá se está infravalorando la protección de la seguridad en lo relacionado con IA? Para el profesor Josep Curto el problema es este último punto. “Muchas organizaciones no tienen claro ni cómo funcionan los sistemas de IA ni cómo gobernarlos de forma adecuada ni tampoco el impacto social, por lo que no se toman en cuenta medidas de protección adecuadas en todo el ciclo del sistema”, asegura. Por eso cree muy posible que, si no hay un cambio de actitud, sucedan cada vez más casos como los de Cambridge Analytica. “A medida que digitalizamos todos los procesos de negocio, muchas empresas van a apostar por IA para extraer valor de estos activos. Pero sin principios éticos, identificación de sesgos, comprensión de cómo funcionan los algoritmos, los límites de cómo funcionan... será natural caer en escenarios como los comentados, ya sea por omisión o con premeditación y alevosía”, advierte Josep Curto.