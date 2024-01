Els robots, els nous pirates informàtics?

Com evitar atacs

En la mateixa línia es manifesta Josep Curto, que assenyala que els sistemes d'IA segueixen mecanismes per detectar patrons i trobar solucions òptimes o de més recompensa, i quan es tracta de sistemes de govern poc robust, aquests poden derivar en alguns casos en el que es denomina reward hacking, que es tradueix en el fet que, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima recompensa en el problema que resolen, no tenen en compte el context o la regulació, atès que aquests factors no estan reflectits en les dades. A més, durant les diferents fases del projecte hi pot haver biaixos en la generació, la preparació, l'anàlisi de les dades o la visualització dels resultats que poden conduir a decisions no ètiques.

“Identificar aquests problemes exigeix analitzar els models generats mitjançant interpretabilitat abans i durant la seva posada a producció. És a dir, es tracta de monitorar el model, veure com pren decisions, quins biaixos l'afecten, com n'evoluciona el rendiment... Es tracta, en definitiva, d'introduir el govern d'IA”, afegeix Josep Curto.

Tanmateix, hi ha algunes dificultats per dur-ho a terme. Per exemple, que la IA és, en opinió de Serra, cada vegada més opaca, “ja que contínuament surten algoritmes més potents, més ràpids, encara que al final només són caixes en què s'introdueixen les dades i tenen una sortida. Com ho fan? Només els experts que creen els algoritmes de pensar les IA ho saben”, diu el professor i membre del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de la UOC.

Estem donant, doncs, massa poder a la tecnologia basada en IA? O potser s'està infravalorant la protecció de la seguretat pel que fa a la IA? Per al professor Josep Curto el problema és aquest últim punt. “Moltes organitzacions no tenen clar ni com funcionen els sistemes d'IA ni com governar-los de manera adequada ni tampoc l'impacte social, de manera que no es tenen en compte mesures de protecció adequades en tot el cicle del sistema”, assegura. Per això pensa que és molt possible que, si no hi ha un canvi d'actitud, es produeixin cada vegada més casos com els de Cambridge Analytica. “A mesura que digitalitzem tots els processos de negoci, moltes empreses apostaran per IA per extreure valor d'aquests actius. Però sense principis ètics, identificació de biaixos, comprensió de com funcionen els algoritmes, els límits de com funcionen... serà natural caure en escenaris com els que s'han comentat, ja sigui per omissió o amb premeditació i traïdoria”, adverteix Josep Curto.