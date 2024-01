Arte, ciencia, tecnología y sociedad se unen en Barcelona del 8 al 12 de septiembre en el marco del Ars Electronica Garden

Barcelona, 8 de septiembre 2021 .- Por segundo año consecutivo, Barcelona vuelve a convertirse en una de las principales sedes deslocalizadas del Ars Electronica Festival, la manifestación más importante del mundo dedicada a la creación electrónica y las sinergias entre arte, tecnología, ciencia y sociedad. Impulsado por el Institut Ramon Llull, Hac Te – Hub de Arte, Ciencia y Tecnología, la UOC - Universitat Oberta de Catalunya, HANGAR – Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales, New Art Foundation, BEEP {collection;}, Espronceda – Institute of Art & Culture, y el Canòdrom – Ateneo de Innovación Digital y Democrática, entre otros, el Ars Electronica Garden Barcelona se celebrará del 8 al 12 de septiembre coincidiendo con la 42.ª edición del Ars Electronica Festival que se estará celebrando en Linz, Austria. Este año, las dos sedes principales en la ciudad condal serán el Canòdrom Ateneo de Innovación Digital y Democrática y Espronceda Institute of Art & Culture.

En el 2021, bajo el título «Tiempos Híbridos – Interdependencia», el Garden Barcelona se centrará en la fusión del mundo digital en red con el mundo analógico y presencial, así como la necesidad de relacionarse y conectarse con las múltiples capas de realidad involucradas mostrando como esta interdependencia de los agentes implicados hace posible articular una comunidad híbrida de conocimiento muy diverso. Un claro ejemplo es el ecosistema diverso y fértil de Barcelona, artistas emergentes y consolidados, colectivos y activistas, festivales e industrias creativas, universidades con investigadores especializados, centros de producción, museos, centros culturales, comisarios y mediadores, etc. que facilita también la celebración de acontecimientos como el Ars Electronica Garden Barcelona o el próximo simposio ISEA2022 (International Symposium on Electronic Art) que se celebrará en Barcelona del 10 al 16 de junio de 2022 y constituirá el principal punto de encuentro donde artistas, científicos y tecnólogos de renombre de todo el mundo pondrán en común experiencias, visiones y conocimiento para explorar nuevas maneras de encarar retos de presente y de futuro.