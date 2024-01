Art, ciència, tecnologia i societat s'uneixen a Barcelona del 8 al 12 de setembre en el marc de l'Ars Electronica Garden

Barcelona, 8 de setembre 2021 .- Per segon any consecutiu, Barcelona torna a convertir-se en una de les principals seus deslocalitzades de l'Ars Electronica Festival, la manifestació més important del món dedicada a la creació electrònica i les sinergies entre art, tecnologia, ciència i societat. Impulsat per l’Institut Ramon Llull, Hac Te – Hub d’Art, Ciència i Tecnologia, la UOC - Universitat Oberta de Catalunya, HANGAR – Centre de Producció i Investigació d’Arts Visuals, New Art Foundation, BEEP { collection;}, Espronceda – Institute of Art & Culture, i el Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, entre d’altres, l’Ars Electronica Garden Barcelona se celebrarà del 8 al 12 de setembre coincidint amb la 42a edició de l’Ars Electronica Festival que s’estarà celebrant a Linz, Àustria. Aquest any, les dues seus principals a la ciutat comtal seran el Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i Espronceda Institute of Art & Culture.

Enguany, sota el títol «Temps Híbrids – Interdependència», el Garden Barcelona se centrarà en la fusió del món digital en xarxa amb el món analògic i presencial, així com la necessitat de relacionar-se i connectar-se amb les múltiples capes de realitat involucrades mostrant com aquesta interdependència dels agents implicats fa possible articular una comunitat híbrida de coneixement molt divers. Un clar exemple és l’ecosistema divers i fèrtil de Barcelona, artistes emergents i consolidats, col·lectius i activistes, festivals i indústries creatives, universitats amb investigadors especialitzats, centres de producció, museus, centres culturals, comissaris i mediadors, etc. que facilita també la celebració d’esdeveniments com l’Ars Electronica Garden Barcelona o el pròxim simposi ISEA2022 (International Symposium on Electronic Art) que se celebrarà a Barcelona del 10 al 16 de juny de 2022 i constituirà el principal punt de trobada on artistes, científics i tecnòlegs de renom d’arreu del món posaran en comú experiències, visions i coneixement per explorar noves maneres d’encarar reptes de present i de futur.