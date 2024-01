Voluntarios virtuales: la pandemia facilita la solidaridad desde cualquier lugar del mundo

Sentimiento de gratificación

La pandemia no solo sirvió como agente de innovación en el voluntariado, sino que empujó a muchos a plantearse la experiencia. Es el caso de Javier Quirós, que elaboró el plan de igualdad de la entidad. "La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto nuestra responsabilidad como agentes del cambio", sostiene desde Zaragoza, mientras destaca que "el sentimiento de gratificación fue máximo". La estudiante del grado de Psicología Claudia Andrea Córdoba, de Parets del Vallès (Barcelona), admite que fue "un reto" estudiar y trabajar de manera virtual, pero el resultado fue "mayor autonomía" y "aprendizaje vital". Claudia Andrea realizó fichas de estimulación cognitiva, y Jéssica Gracia, también alumna de Psicología, desde Coria del Río (Sevilla) llevó a cabo sesiones de musicoterapia, dos actividades de desarrollo presencial a las que no pudieron asistir. "El hecho de no poder vivirlas presencialmente fue una barrera que debí asumir; me hubiese gustado mucho para obtener feedback de los propios usuarios", relata.

Combinación presencial y virtual

Los voluntarios destacan que la experiencia virtual permite adaptar los tiempos que dedican a esta labor. El técnico de gestión de la UOC Jordi Lora asume que "por horarios, por disponibilidad para desplazarme y por la pandemia, la opción del voluntariado en línea ya era prioritaria para mí". La capacidad de adaptación personal y la gratificación son una constante para todos los participantes, quienes también destacan que las reuniones virtuales se desarrollaron "de forma muy natural" y que el contacto fue "fluido" entre los voluntarios y con la entidad. Para AFA Puerto supuso, relata su directora, "una oportunidad para contar con la participación de personas con niveles de formación superiores". Fue un estudiante de la UOC de la población el que promovió la colaboración con la universidad, de tipo presencial, en 2019. Con la pandemia se ha convertido en virtual, y desde la entidad quieren que se mantenga así. "Vamos a continuar ofreciendo puestos de participación voluntaria a distancia con la UOC", defiende Vicenti, que ensalza la posibilidad de aglutinar distintos "perfiles profesionales". El delegado de la institución universitaria en Andalucía apoya la continuidad de este sistema: "La presencialidad tiene interés desde el punto de vista psicológico, de ayuda a los enfermos, pero no es privativo: es posible hacer voluntariado con mucho sentido e impacto".