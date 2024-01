Voluntaris virtuals: la pandèmia facilita la solidaritat des de qualsevol lloc del món

La pandèmia ha obligat a adaptar moltes feines, activitats i trobades, i fins i tot l'oci, a l'entorn virtual. El voluntariat també ha superat la presencialitat i s'ha estès, a distància, durant els mesos de tancament i en la nova normalitat. Es pot fer una tasca altruista des de casa per a entitats de qualsevol lloc del món? Ajudar dissenyant activitats per a malalts, mantenir xarxes socials d'organitzacions o fer assessorament jurídic? És possible, s'han fet proves que han estat un èxit i d'ara endavant s'obre un ventall de possibilitats de ser solidari sense moure's de casa. Un dels exemples de la capacitat que té el voluntariat per adaptar-se a la virtualitat és l'experiència de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'El Puerto de Santa María (AFA Puerto), que va rebre la col·laboració de set estudiants i treballadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), repartits per tot Espanya, des que va arrencar el confinament al març del 2020. En el Dia de l'Alzheimer, que se celebra cada 21 de setembre, els voluntaris i l'entitat recorden l'experiència com un primer pas, sense retorn, per mantenir la virtualitat, que supera barreres físiques i fa augmentar l'ajuda i la visibilitat de la malaltia.

"La virtualitat no treu perquè un voluntariat no sigui igual d'enriquidor", afirma el tècnic de gestió de la institució educativa Jordi Lora, de Barcelona, que va fer tasques de manteniment del web i de gestió de xarxes socials de l'entitat. La directora i educadora social d'AFA Puerto, Marta Vicenti, hi afegeix: "La motivació i les ganes d'ajudar que han mostrat m'ajuden a continuar lluitant". A més d'AFA Puerto, altres 13 entitats de tot l'Estat tenien en marxa el programa de voluntariat de la UOC quan va esclatar la crisi pandèmica, i hi participaven 234 voluntaris. Un 55 % van poder continuar fent la seva tasca malgrat la COVID-19, amb adaptacions com la que van dur a terme a El Puerto de Santa María. "La normativa ens va restringir l'accés de persones al centre, però se'ns va acudir fer una oferta no presencial", explica Vicenti. El resultat va ser una xarxa de set voluntaris, en diferents localitats, que van elaborar una guia jurídica, van dur a terme activitats de musicoteràpia o estimulació cognitiva, van crear material de disseny gràfic i van idear un pla d'igualtat.