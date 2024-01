Encontrar modelos de masculinidad alternativos, un problema social urgente

La agenda antifeminista y homófoba de la extrema derecha

Un modelo opuesto al del hombre igualitario es la masculinidad tóxica que enarbolan los movimientos populistas de extrema derecha que han ganado protagonismo en los últimos tiempos. Tanto en Estados Unidos ―con Donald Trump como icono― como en Europa ―con Vox como el ejemplo más cercano, pero hay muchos otros― partidos populistas de derecha y extrema derecha tienen como punto clave en la agenda el antifeminismo y la homofobia. Esta masculinidad politizada será uno de los puntos destacados del congreso y el centro del debate "Men and the feminist agenda", que contará con activistas como Paco Abril, de la asociación Hombres Igualitarios, y el colectivo feminista Fridas, entre otros ponentes. También se hablará del tema en "Masculinity, Gender and Nation", un diálogo entre las investigadoras Stefanie Mayer, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, y Gemma Torres Delgado, de la Universidad de Barcelona, con la presencia de Begonya Enguix como moderadora.

"Estamos en un contexto en el que las libertades y los derechos ganados se pueden perder fácilmente", reflexiona Enguix. "En los momentos de crisis hay un retorno a posiciones consideradas seguras. Como decía Nagel, las posiciones conservadoras suelen ser siempre patriarcales. Así, la posición de superioridad del hombre sobre la mujer y los roles tradicionales se perciben como un lugar ya conocido y seguro y se conectan con lo natural, sin considerar que definimos culturalmente lo que consideramos natural. Las políticas de derecha y de ultraderecha ven el feminismo y la diversidad de masculinidades del mundo actual como el enemigo que hay que batir", explica la antropóloga e investigadora.

Men in Movement analizará otros aspectos de la masculinidad, como el hombre en el contexto medioambiental ―la superioridad y el privilegio masculino sobre el planeta―, las masculinidades críticas en los mundos hispánicos, la masculinidad y el envejecimiento, las formas de sexualidad binaria y no binaria y el futuro de las masculinidades.

La organización del congreso ha sido posible gracias a la colaboración entre la academia y el mundo activista, y también han participado la red Masculinity, Sex and Popular Culture (Mascnet, Arts and Humanities Research Council, Reino Unido), la Universidad de Barcelona, la asociación Hombres Igualitarios, el CCCB y el grupo de investigación de la UOC MEDUSA (Genders in Transition: Masculinities, Affects, Bodies and Technoscience).