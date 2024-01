Trobar models de masculinitat alternatius, un problema social urgent

L'agenda antifeminista i homòfoba de l'extrema dreta

Un model oposat al d'home igualitari és la masculinitat tòxica que enarboren els moviments populistes d'extrema dreta que han agafat protagonisme en els últims temps. Tant als Estats Units ―amb Donald Trump com a icona― com a Europa ―amb Vox com l'exemple més proper, però n'hi ha molts d'altres― partits populistes de dreta i extrema dreta tenen com a punt clau a l'agenda l'antifeminisme i l'homofòbia. Aquesta masculinitat polititzada serà un dels punts destacats del congrés i el centre del debat “Men and the feminist agenda”, que comptarà amb activistes com Paco Abril, de l'associació Homes Igualitaris, i el col·lectiu feminista Fridas, entre altres ponents. També se'n parlarà a “Masculinity, Gender and Nation”, un diàleg entre les investigadores Stefanie Mayer, de la Universitat de Ciències Aplicades de Viena, i Gemma Torres Delgado, de la Universitat de Barcelona, amb la presència de Begonya Enguix com a moderadora.

“Estem en un context en el qual les llibertats i els drets guanyats es poden perdre fàcilment”, reflexiona Enguix. “En els moments de crisi hi ha un retorn a posicions considerades segures. Com deia Nagel, les posicions conservadores solen ser sempre patriarcals. Així, la posició de superioritat de l'home sobre la dona i els rols tradicionals es perceben com un lloc ja conegut i segur i es connecten amb allò natural, sense considerar que definim culturalment allò que considerem natural. Les polítiques de dreta i d'ultradreta veuen el feminisme i la diversitat de masculinitats del món actual com l'enemic a batre”, explica l'antropòloga i investigadora.

Men in Movement analitzarà altres aspectes de la masculinitat, com l'home en el context mediambiental ―la superioritat i el privilegi masculí sobre el planeta―, les masculinitats crítiques en els mons hispànics, la masculinitat i l'envelliment, les formes de sexualitat binària i no binària i el futur de les masculinitats.

L'organització del congrés ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'acadèmia i el món activista, i també hi han participat la xarxa Masculinity, Sex and Popular Culture (Mascnet, Arts and Humanities Research Council, Regne Unit), la Universitat de Barcelona, l'associació Homes Igualitaris, el CCCB i el grup de recerca de la UOC MEDUSA (Genders in Transition: Masculinities, Affects, Bodies and Technoscience).