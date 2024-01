La profesora de la UOC Maria Jesús Marco recibe la distinción Jaume Vicens Vives de la Generalitat

Sobre Maria Jesús Marco

Maria Jesús Marco es profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC desde 1999, justo al principio de la creación de nuestra universidad, que este año celebra sus 25 años. Lleva a cabo su actividad docente en el ámbito del aprendizaje de la algoritmia y la programación para las ingenierías a través de la red, y también en la enseñanza-aprendizaje de las competencias transversales en los currículos TIC, especialmente de la competencia comunicativa y de la gestión y dirección de proyectos de tecnología.

Su actividad de I+D+i se centra en el estudio de la didáctica de la programación en entornos en línea y en el análisis y aplicación de procesos y herramientas para la enseñanza-aprendizaje y la evaluación por competencias, como el portafolio, las rúbricas o los sistemas de retroalimentación aplicados a la mejora de la expresión escrita de los estudiantes de ingeniería. Es miembro del grupo de investigación de la UOC LAIKA (Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education), en el que estudia las dificultades de los estudiantes noveles para aprender a programar y las estrategias docentes que permiten mejorar su aprendizaje en entornos virtuales.