La professora de la UOC Maria Jesús Marco rep la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat

Sobre Maria Jesús Marco

Maria Jesús Marco és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC des del 1999, ben al començament de la creació de la Universitat, que enguany celebra els 25 anys. Porta a terme la seva activitat docent en l'àmbit de l'aprenentatge de l'algorísmia i la programació per a les enginyeries a través de la xarxa, i també en l'ensenyament-aprenentatge de les competències transversals en els currículums TIC, especialment de la competència comunicativa i de la gestió i direcció de projectes de tecnologia.

La seva activitat d'R+D+I se centra en l'estudi de la didàctica de la programació en entorns en línia i en l'anàlisi i l'aplicació de processos i eines per a l'ensenyament-aprenentatge i l'avaluació per competències, com ara el portafolis, les rúbriques o els sistemes de retroalimentació aplicats a la millora de l'expressió escrita dels estudiants d'enginyeria. És membre del grup de recerca de la UOC LAIKA (Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education), en què estudia les dificultats dels estudiants novells per aprendre a programar i les estratègies docents que permeten millorar-ne l'aprenentatge en entorns virtuals.