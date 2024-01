La revista 'ETHE' lidera posicionamiento, globalidad e impacto social en aprendizaje en línea

La revista científica International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), coeditada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y publicada desde sus inicios, en 2004, en acceso abierto, se consolida como referente mundial en su área. El reconocimiento de la comunidad científica lo obtiene por el posicionamiento en los índices de referencia, el impacto social que muestran sus métricas alternativas y la calidad de sus artículos.

Los índices de impacto tradicionales muestran, por segundo año consecutivo, que ETHE asciende posiciones en el ranquin de publicaciones académicas de educación. En un año, ETHE ha pasado de ocupar la posición 27 a situarse en la 18 (de un total de 264 revistas) en la Core Collection de educación del Journal Citations Reports (JCR). Asimismo, ha incrementado notablemente el factor de impacto (journal impact factor, JIF), de 3,080 en 2019 a 4,944 en 2020 (primer cuartil, Q1). El JIF es el índice bibliométrico más relevante para medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica.

En Scopus, otra base de datos de referencia de publicaciones científicas internacionales, ETHE ha pasado de la posición 41 a la 11 (de un total de 1.531), ha obtenido un CiteScore de 9,2 en 2020 (en 2019 era de 5,6) y se ha situado en el Q1 de las categorías de educación y de ciencias de la computación.

«Para una revista científica, la buena posición académica, que no solo se mide por los índices de referencia, sino también y especialmente por su impacto social en su ámbito de conocimiento, repercute positivamente en el interés de la comunidad investigadora por publicar en ella. Así, en 2020 recibimos cerca de 1.300 artículos, un 62 % más que el año anterior, y este año ya hemos recibido 950 entre enero y septiembre», señala Josep M. Duart, editor jefe de ETHE y catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.