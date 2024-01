La revista 'ETHE' lidera posicionament, globalitat i impacte social en aprenentatge en línia

La revista científica International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), coeditada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i publicada des dels inicis, el 2004, en accés obert, es consolida com a referent mundial en la seva àrea. El reconeixement de la comunitat científica l'obté pel posicionament en els índexs de referència, l'impacte social que mostren les seves mètriques alternatives i la qualitat dels seus articles.

Els índexs d'impacte tradicionals mostren, per segon any consecutiu, que ETHE ascendeix posicions en el rànquing de publicacions acadèmiques d'educació. En un any, ETHE ha passat d'ocupar la posició 27 a situar-se en la 18 (d'un total de 264 revistes) en la Core Collection d'educació del Journal Citations Reports (JCR). Així mateix, ha incrementat notablement el factor d'impacte (journal impact factor, JIF), de 3,080 el 2019 a 4,944 el 2020 (primer quartil, Q1). El JIF és l'índex bibliomètric més rellevant per mesurar la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica.

A Scopus, una altra base de dades de referència de publicacions científiques internacionals, ETHE ha passat de la posició 41 a l'11 (d'un total de 1.531), ha obtingut un CiteScore de 9,2 el 2020 (el 2019 era de 5,6) i s'ha situat en el Q1 de les categories d'educació i de ciències de la computació.

«Per a una revista científica, la bona posició acadèmica, que no solament es mesura pels índexs de referència, sinó també i especialment pel seu impacte social en el seu àmbit de coneixement, repercuteix positivament en l'interès de la comunitat investigadora per publicar-hi. Així, el 2020 vam rebre prop de 1.300 articles, un 62 % més que l'any anterior, i aquest any ja n'hem rebut 950 entre els mesos de gener i setembre», assenyala Josep M. Duart, editor en cap d'ETHE i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.