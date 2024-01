Consejos y juegos para aprender a programar desde casa

Juegos y apps



El mercado está lleno de opciones para aprender a practicar el pensamiento computacional, del que se habla en un reciente podcast de Despacho 42, el espacio de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC sobre cómo las personas nos relacionamos con la tecnología. Desde el caso más replicado en videojuegos, que es el de dar órdenes a un robot para que llegue a una destinación concreta evitando obstáculos, como Algo bot, hasta juegos de mesa perfectos para jugar en familia, como Quirky circuits o Robot turtles, pasando por juegos de lógica, como Turing tumble, indica Joan Arnedo.

En cuanto a los que quieran ir subiendo un poco más el nivel, el profesor de la UOC recomienda los juegos de la compañía Tomorrow Corporation: Human resource machine y 7 billion humans. Otra opción muy popular es el desarrollador Zachtronics, que incluso tiene un programa de licencias educativas. Su máximo exponente se encuentra en el videojuego Shenzhen I/O, en el que se debe crear "microcódigo eficiente en ensamblador para controlar placas de circuitos con memoria limitada (y consultando un manual impreso). Y sí, en este se pica código "de verdad", si bien el lenguaje es inventado", advierte el director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC.

Y es que, según el profesor de la UOC, estos juegos son muy útiles "siempre y cuando se tenga presente que alguien que los practique va a desarrollar su capacidad de pensamiento computacional, pero no va a saber escribir código en un ordenador inmediatamente. Las excepciones son los juegos que realmente son "de programación", pues se basan exactamente en que el jugador resuelva problemas escribiendo código literal, sin metáforas gráficas, y de acuerdo con una sintaxis".

Una muestra de que estos últimos también están despertando cada vez más interés es que actualmente hay casi trescientos juegos catalogados como de "programación", según datos actualizados de la investigación Programming is Fun! A Survey of the STEAM Digital Distribution Platform, lo que en opinión de Arnedo indica que "es un género que, aun siendo nicho (no será como los juegos de rol de mundo abierto), ha encontrado su público y ha tomado tracción".

En cualquier caso, los juegos y las aplicaciones móviles no son la única manera de aprender a programar desde casa. Como recuerda Elena Planas, "también puedes comenzar el aprendizaje leyendo tutoriales, viendo videotutoriales, asistiendo a un club de programación de tu ciudad como Code Club o combinando varias opciones. Además, puedes encontrar múltiples recursos en internet, como code.org, una plataforma destinada exclusivamente a aprender a programar dirigida a niñas y niños y adultos".